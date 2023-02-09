«Все бегут»: появилось фото Ларисы Гузеевой в израильском МВД

Телеведущая Лариса Гузеева оказалась в центре внимания после того, как улетела в Израиль. 63-летняя артистка предупредила поклонников, что пробудет в теплой стране всего неделю, но внимательные жители заметили звезду в местной миграционной службе. А на днях появилось ее фото в очереди в отделении МВД.

Многие подумали, что актриса собирается получить гражданство и переехать жить в Израиль. Когда в Сети опубликовали снимок Ларисы из отделения МВД в израильском городе Хайфа, поклонники обрушились на женщину с критикой.

«Хайфа. Гузеева в очереди в МВД (ответственны за выдачу паспортов, смену адреса и так далее)», — указано в подписи.

На снимке теледива сидит в очереди рядом с мужчиной и о чем-то с ним разговаривает. Об этом пишет Мослента.

«Однако… Сама она утверждает, что приехала на отдых», «Слишком много внимания», «Она такая классная! Добро пожаловать в Хайфу», «Все бегут в Израиль, но мы же не резиновые», — пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, как коллега телеведущей Роза Сябитова сдала улетевшую в Израиль Гузееву. Она раскрыла детали их приватного разговора.