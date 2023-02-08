«Делайте выводы»: Роза Сябитова сдала улетевшую в Израиль подругу Гузееву

Несколько дней назад телеведущая Лариса Гузеева улетела в Израиль. 63-летняя знаменитость предупредила, что пробудет в солнечной стране всего неделю. Но фанаты заметили ее в миграционном центре. Коллега артистки Роза Сябитова рассказала, что созванивалась с ней. Она выдала содержание тайного разговора с подругой.

Поклонники Гузеевой предполагают, что она планирует навсегда переехать в Израиль, поэтому занимается оформлением бумаг. Сама теледива резко комментирует слухи и уверяет, что не покинет любимую Россию. Роза Сябитова в беседе с порталом Blitz+ рассказала, что говорила с брюнеткой. Она уверена, что Лариса говорит правду.

«Лариса очень патриотичная, дел в России у нее много. Все. Делайте свои выводы. Мы недавно разговаривали, и она меня в гости пригласила. Как только закончу все дела в своем имении, обязательно к ней поеду», – поделилась главная сваха страны.

Ранее мы писали о том, что Гузеева в последнее время редко появляется на телеэкране, но зато занялась новым делом. Ведущая создала собственную марку пельменей, однако стоимость продукта оказалась по карману далеко не всем. Менеджер магазина раскрыла цену одного килограмма вкусностей от знаменитости. Поклонники были в шоке и попросили актрису сделать продукт более доступным.