Племянница Бари Алибасова раскрыла причину его внезапной седьмой свадьбы

Племянница продюсера Бари Алибасова заявила, что он мог жениться в седьмой раз из-за сына. По ее мнению, звездный наследник пиариться на имени своего отца, и ему это надоело.

Недавно создатель группы «На-на» внезапно объявил о том, что вступил в брак с реабилитологом Еленой Калининой, которая уже несколько лет ухаживает за ним. Эта новость поразила многих его близких и поклонников. Однако его племянница Анна Хантакова считает, что у музыканта были причины для новой женитьбы. Она рассказала, что Алибасов, вероятно, таким образом попытался отгородиться от скандалов.

«Я думаю, он просто женился, чтобы спастись от пиара своего сына. От всех этих шукшинских дрязг за квартиры, чтобы его не трогали», - поделилась своим мнением Анна в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Высказалась Хантакова также и о возможном получении наследства от дяди. Она заявила, что, если Алибасов ей что-то оставит, она это примет с удовольствием. Но только если это будет от души. Хотя лично с музыкантом Анна никогда не встречалась.

На данный момент племянница продюсера живет в тяжелых условиях. Она получает пособие по инвалидности, моет полы в храме и чистит чеснок в кафе. При этом большая половина денег уходит на погашение кредита, который женщина брала для лечения матери.

Ранее PR-специалист Александра Кондратьева раскрыла «подноготную» брака Бари Алибасова.