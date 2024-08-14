Не первая жертва: кто еще пострадал от рук курьерши, забравшей миллионы у Долиной

Курьерша, которая забрала миллионы у певицы Ларисы Долиной, ранее «обчистила» пенсионерку. Об этом сообщает Kp.ru.

Женщина является матерью двоих детей, правильно питается и счастлива в браке. Никто не мог подумать, что она может быть замешана в мошеннической схеме. Сейчас она арестована и дает показания. Через два дня ее сыну исполнится 18 лет. Муж в шоке и говорит, что очень любит ее.

«Я не знаю, как это все произошло», – признается мужчина.

Мужчина подчеркнул, что жена от него не уходила, а журналистам он сказал так из-за надоедливых звонков.

Как оказалось, у курьерши была еще одна женщина, которая передала ей деньги. До Долиной она забрала денежные средства у 60-летней женщины, которой звонили люди, представляющиеся сотрудниками ФСБ. Это выяснилось на допросе.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», расследование продолжается.

Ранее мы писали о том, что соседи говорят о семье курьерши. По словам одного из знакомых, на женщину могли повлиять другие люди. Брат же ничего не может сказать, он сильно подавлен и заявил, что в его голове «пустота».