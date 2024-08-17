«Вряд ли скажется на ее карьере»: Татьяна Тарасова высказалась о замужестве 20-летней фигуристки Саши Трусовой

Фигуристка Саша Трусова вышла замуж за Макара Игнатова. Сегодня молодые люди скрепили отношения узами брака. Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала важное событие в жизни 20-летней спортсменки.

Она поделилась своим мнением в беседе с журналистами Sport24.ru. Так, Тарасова заявила, что очень рада за девушку. Она считает, что молодой фигуристке очень повезло с избранником. Она назвала Игнатова «прекрасным парнем».

Также тренер пожелала молодым людям долголетия и высказалась о карьере молодой фигуристки. Татьяна уверена, что брак никак не отразится на спортивных достижениях Саши.

«Хотела бы им пожелать долголетия. А замужество вряд ли скажется на ее карьере. Разве может это сказаться?» — задалась риторическим вопросом Тарасова.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась церемония бракосочетания двух фигуристов. Трусова написала в соцсетях, что взяла фамилию супруга — теперь она Игнатова.