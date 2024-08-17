«Теперь Игнатова»: 20-летняя фигуристка Александра Трусова вышла замуж

17 августа серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова вышла замуж за 24-летнего фигуриста Марка Игнатова. Кадрами с радостного события спортсменка поделилась в социальных сетях.

Пара расписалась в ЗАГСе, а само торжество пройдет в старинной подмосковной усадьбе, где собираются гости. Для регистрации фигуристка выбрала лаконичное платье с открытыми плечами и кружевом прямого силуэта. Голову девушки украсила фата.

Александра решила взять фамилию супруга. Теперь она не Трусова, а Игнатова.

«Теперь Александра Игнатова», — написала 20-летняя фигуристка.

О свадьбе Трусовой и Игнатова стало известно всего два месяца назад. Марк сделал предложение возлюбленной во время ночной прогулки по Санкт-Петербургу. Пара объявила о своих отношениях еще в январе, а до этого спортсменка встречалась с чемпионом России и Европы Марком Кондратюком. По словам Александры, Марк был инициатором расставания.

Спустя 10 дней влюбленные подали заявление в ЗАГС. Они объявили дату свадьбы на VK Fest в середине июля. Тогда фигуристка рассказала, что торжество состоится 17 августа.

Ранее Татьяна Навка предположила, что Александра Трусова вернется к фигурному катанию после свадьбы. Подробнее читайте здесь.