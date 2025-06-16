«Вряд ли Алла Борисовна стала бы экономить»: названа стоимость доставки барокамеры для Пугачевой на Кипр

Стала известна стоимость перевозки барокамеры певицы Аллы Пугачевой из Израиля на Кипр. Адвокат Александр Бенхин сообщил, что артистка могла заплатить до 15 тыс. долларов.

Об этом узнало издание «Абзац».

Пугачева переехала на Кипр после начала военных действий в Израиле. В Лимассоле артистка находится более полугода.

Для улучшения здоровья и тонуса организма певице потребовалась барокамера. Аппарат за 3 млн и весом 200 кг омолаживает и восстанавливает тело.

Бенхин уверен, что для перевозки дорогостоящий груз застраховали. Адвокат уверен: «вряд ли Алла Борисовна стала бы экономить».

«Авиаперевозка из Израиля техники весом 200 килограммов будет стоить примерно от 10 до 15 тысяч долларов с учетом страховки», - сказал он «Абзацу».

Напомним, певица приобрела капсулу в 2022 году. Груз попал к Пугачевой только в марте 2023-го.

Ранее сообщалось, что в Минюсте не увидели оснований для признания Пугачевой иноагентом.