«Врожденная аномалия, но жить-то надо»: жена Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян раскрыла правду о здоровье

Жена впавшего в кому Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян откровенно рассказала о своем здоровье. В своем Telegram-канале журналистка призналась, что у нее есть врожденная аномалия, отражающаяся на внешности.

Маргарита Симоньян решила ответить одной из подписчиц, которая обратила внимание на ее бледность: «Гемоглобин или гипотония? Или природная бледность?» Главный редактор RT объяснила: всему виной — врожденная аномалия, из-за которой у нее «беда с сосудами».

«У меня нет левой сонной артерии. Врожденная аномалия. Поэтому и гипотония, и вообще беда с сосудами. Я всегда бледная (даже с загаром), всегда замерзшая и всегда уставшая», — призналась Маргарита Симоньян.

Журналистка также отреагировала на замечание подписчицы о том, что в ней много энергии. По словам Маргариты Симоньян, это заблуждение, но она старается с достоинством проходить через все испытания, поскольку «жить-то надо».

«И энергии никакой нет, к сожалению. Но ведь жить-то надо, раз Господь дал эту жизнь, правда?) Тиграша всегда говорит: „А если бы у тебя их было две?“», — высказалась супруга Тиграна Кеосаяна.

Напомним, с конца декабря 2024 года режиссер находится в коме, он также пережил клиническую смерть. У 59-летнего Тиграна Кеосаяна уже давно наблюдались проблемы с сердцем, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. Маргарита Симоньян тяжело переживает происходящее и ежедневно навещает мужа в больнице. Не опускать руки ей помогает вера и поддержка неравнодушных людей: «Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса».

Ранее Маргарита Симоньян призналась, что мечтает отдохнуть с Тиграном Кеосаяном в Одессе.