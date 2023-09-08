«Вроде, успокоился»: заявившего о гниении ягодиц пациента Хайдарова в третий раз вызвали в полицию

Полицейские в третий раз вызвали в отдел пациента хирурга Тимура Хайдарова Александра Вдовина. Ранее мужчина жаловался на гниение ягодиц, а спустя несколько лет после неудачной операции начал оскорблять и угрожать семье доктора. Жена звездного хирурга Светлана Сильваши подала заявление в полицию.

Подробности сообщает сайт kp.ru.

Вдовин приезжал в отдел неделю назад. Как стало известно изданию, он был в Отрадненском отделе еще 7 и 8 сентября.

Пациент Хайдарова давал показания. Недавно он удалил импланты и выглядел здоровым.

По словам адвоката Хайдарова Александра Бенхина, «после первой разъяснительной беседы Вдовин вроде успокоился и обещал более не докучать доктору и его супруге». При этом правоохранители продолжают работать по заявлению Сильваши.

Операция Вдовина состоялась шесть лет назад. Спустя годы пациент потребовал компенсацию от врача в размере 10 млн рублей. Он заявил, что ягодицы стали гнить, а во время операции врач, якобы, и вовсе забыл внутри марлю. Импланты извлекли, Вдовин сдал их на экспертизу. Клиент утверждает, что они были без маркировки и могли оказаться токсичными. Хайдаров предоставил регистрационное удостоверение на изделие.