Объявился новый пострадавший: у пациента начали гнить ягодицы после пластики у Тимура Хайдарова

Челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин рассказал о гниении ягодиц после пластики у Тимура Хайдарова и забытой во время операции марле. Он нанял адвоката и намерен взыскать со звездного врача 10 млн рублей в качестве компенсации.

Об этом новый пострадавший сообщил сайту kp.ru.

Вдовин познакомился с Хайдаровым в 2017 году – тогда врач только переехал в Москву. Как пишет издание, он помог хирургу с клиентами, а потом и сам решился на операцию.

Ягодичные импланты обошлись Вдовину в 1 млн 750 тыс. рублей. После того, как отек спал, пациент заметил, что «ягодицы кривые». Затем одна стала воспаляться, образовался фиброз.

«Тимур его вскрыл и вытащил оттуда... кусок марли! Представляете, его забыли во время операции», - пожаловался клиент и отметил, что теперь у него «гниют» ягодицы.

После воспаления одной ягодицы то же самое началось с другой. Вдовин признался, что хотел мирно урегулировать вопрос с пластическим хирургом, но тот отправил к знакомому врачу в другое место. Консультация и незначительные манипуляции обошлись в 35 тыс. рублей.

«Я нанял адвоката и намерен потребовать у Хайдарова 10 млн рублей компенсации — за все моральные страдания, переделку у другого врача и другие операции», - сказал он изданию.

Вдовин вспомнил, как звездный визажист Гоар Аветисян «вся гнила» после пластики, но потом она заявила, что всякое бывает. Вдовин сделал вывод, что Хайдаров выплатил ей компенсацию за молчание.

Ранее жена Хайдарова Светлана Сильваши рассказала про сделанную мужем операцию и ее результат.