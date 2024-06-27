«Назад дороги нет»: подавшая на развод Алсу ответила адвокату Абрамова на слова о примирении

Певица Алсу заявила, что развод с Яном Абрамовым «все-таки состоится». Она прокомментировала слова адвоката бизнесмена, который отметил, что суд был отложен на 2 месяца для примирения сторон. Об этом сообщает Ксения Собчак со ссылкой на корреспондента «Осторожно Media».

Общественность с интересом наблюдает за разводом популярной артистки и бизнесмена, которые были в браке 18 лет и родили трех детей. 27 июня появилась информация, что суд отложил заседание на два месяца для примирения сторон.

«Мой доверитель рассчитывает на мирное регулирование этого процесса и хочет сохранить свою семью. Обе стороны подали ходатайство о предложении о примирении», – рассказал адвокат Яна Абрамова.

Алсу прокомментировала слова защитника мужа.

«Единственный комментарий, который могу дать сейчас, увидев комментарий его адвоката — это то, что развод всё-таки состоится. И отложили суд на 2 месяца не для сохранения семьи и примирения, а для мирного урегулирования условий раздела имущества. С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет», – заявила певица.

Ранее мы писали о том, что Ян Абрамов обязуется не только обеспечивать жене Алсу и детям комфортную жизнь, но и выплатить ей 2,5 млрд.