«Время уходит»: постаревший и осунувшийся Нагиев сделал трагичное заявление, напугавшее фанатов

55-летний телеведущий Дмитрий Нагиев вот уже несколько месяцев практически не появляется на публике и редко выходит на связь. После ухода с вокального проекта Первого канала шоумен погрузился в работу в театре и немного отошел в тень. Поклонники Нагиева, пристально следящие за ним, обеспокоены состоянием своего кумира. И еще больше поводов для тревоги у них появилось после нового видеообращения артиста.

Дмитрий вышел на связь с подписчиками в социальной сети и записал крайне грустное и даже трагичное видео, в котором поразмышлял немного о жизни. «Как хочется просто пожить и просто поработать. Жалко, время уходит безвозвратно. Я вас люблю. Будьте счастливы. С наступающим Новым годом!» - сказал Нагиев. При этом голос у телеведущего был крайне грустный, а его внешний вид, как подметили поклонники, настораживает. Артист осунулся, заметно постарел и в целом выглядел как-то болезненно.

В комментариях фанаты выразили беспокойство здоровьем Нагиева и спросили, почему он записал такое мрачное сообщение, хоть и поздравил всех с Новым годом. Но Дмитрий ничего пояснять не стал. И остается только догадываться, что на самом деле происходит в жизни звездного ведущего.

Ранее Дмитрий Нагиев рассказывал о том, насколько иногда тяжело ему работать. Ради карьеры ему приходится многим жертвовать, и шоумен поделился последствиями такого трудоголизма.