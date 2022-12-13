Дмитрию Нагиеву снится секс с печеньем

Бремя секс-символа мешает Дмитрию Нагиеву жить. Не всем известно, чем приходится жертвовать знаменитому телеведущему.

Нагиев на протяжении десяти с лишним лет возглавляет первую строчку русских секс-чартов.

Коллега красавца Алёна Водонаева не раз восторженно отзывалась о мужчине, а поп дива Ольга Бузова однажды угадила с ведущим секс скандал с голыми фото.

Фирменный стиль: улыбка, прищур, солнцезащитные очки и прочие составляющие звёздного образа не дают российскому артиста спокойной жизни.

Чтобы держаться в тонусе, шоумену приходится рассчитывать свой день буквально по минутам.

Работы моя – ей Богу, хоть и с профессия уходи, – жалуется Дмитрий.

Нагиев утомлен. Ему снятся странные сны:

«Вчера мне снился секс, во время которого я ел печенье. Понимаете, до чего можно себя довести?»