20:36, 13 декабря 2022
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Дмитрию Нагиеву снится секс с печеньем
Бремя секс-символа мешает Дмитрию Нагиеву жить. Не всем известно, чем приходится жертвовать знаменитому телеведущему.
Нагиев на протяжении десяти с лишним лет возглавляет первую строчку русских секс-чартов.
Коллега красавца Алёна Водонаева не раз восторженно отзывалась о мужчине, а поп дива Ольга Бузова однажды угадила с ведущим секс скандал с голыми фото.
Фирменный стиль: улыбка, прищур, солнцезащитные очки и прочие составляющие звёздного образа не дают российскому артиста спокойной жизни.
Чтобы держаться в тонусе, шоумену приходится рассчитывать свой день буквально по минутам.
- Работы моя – ей Богу, хоть и с профессия уходи, – жалуется Дмитрий.
Нагиев утомлен. Ему снятся странные сны:
«Вчера мне снился секс, во время которого я ел печенье. Понимаете, до чего можно себя довести?»
Источник фото:https://www.youtube.com/https://www.youtube.com/
Источник:https://www.5-tv.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
#секс