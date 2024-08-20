«Время с семьей бесценно»: экс-солистка Reflex Женя Малахова снялась на прогулке с мужем и детьми

35-летняя экс-солистка группы Reflex Женя Малахова месяц назад стала мамой во второй раз — у певицы и ее мужа, бизнесмена Андрея Тарасова, родилась дочь Павла. Артистка старается не афишировать свою личную жизнь, однако недавно все же поделилась в личном блоге кадрами с семейной прогулки по центру Москвы.

Женя Малахова вместе с супругом, сыном и новорожденной дочерью отправилась на прогулку в центре Москвы. Певица надела костюм фисташкового цвета, состоящий из топа без рукавов и зауженных к низу брюк. Наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, которая пришла в хорошую форму уже через месяц после родов. Дополнили образ яркие кроссовки, темная сумочка через плечо и солнцезащитные очки. Знаменитость также распустила волосы, заколов верхние пряди.

На опубликованном снимке Женя Малахова предстала с мужем и детьми. При этом певица скрыла лица родных. Также артистка поделилась в соцсети видео, на котором она шла по Патриаршим прудам, держа за руку сына. Они были запечатлены спиной к камере.

«Проводить время с семьей бесценно. Павла подглядывает за нами, и я хочу сказать, что я до сих пор не верю в то, что я мама двоих детей», — написала Женя Малахова.

Напомним, с 2020 года певица состоит в браке с бизнесменом Андреем Тарасовым. У пары есть двухлетний сын Федор, а недавно родилась дочь Павла. Артистка быстро вернулась в форму всего через месяц после родов. По словам знаменитости, всю беременность она вела активный образ жизни, а уже через несколько дней после родов пришла к своему привычному весу.

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