НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 августа 2024, 11:13
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Кети Топурия продемонстрировала фигуру спустя три недели после родов

Певица Кети Топурия снялась в кожаном мини-платье спустя три недели после родов.
Кети Топурия продемонстрировала фигуру спустя три недели после родов

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Солистка A'Studio, певица Кети Топурия продемонстрировала фигуру через три недели после родов. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Кети Топурия продемонстрировала фигуру спустя три недели после родов

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

37-летняя исполнительница снялась в бордовом кожаном мини-платье, дополнив образ кольцами с бриллиантами и наручными часами. Звезда позировала после окрашивания волос и показала макияж с темно-розовой помадой.

В начале августа Кети Топурия в третий раз стала матерью. Знаменитость родила дочь Николь от предпринимателя Льва Деньгова. Для супругов этот ребенок стал вторым, пара также растит трехлетнего Адама.

Певица рассказывала, что познакомилась с будущим мужем благодаря его сыну от первого брака. Леонид после выступления артистки захотел сделать с ней фото, и вместе с отцом мальчик пришел к ней в гримерку. Деньгов взял у Топурии номер телефона, а через некоторое время пригласил ее на свидание. У мужчины также есть дочь Шошана.

Исполнительница от предыдущего брака с бизнесменом Львом Гейхманом растит дочь Оливию. Солистка A'Studio признавалась, что первое время наследница не воспринимала отчима всерьез и игнорировала его замечания, однако мужчине удалось найти подход к ней.

Ранее сообщалось, что ставшая мамой в третий раз Кети Топурия прогулялась с новорожденной дочерью.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
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Кети Топурия
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