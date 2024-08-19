Кети Топурия продемонстрировала фигуру спустя три недели после родов

37-летняя исполнительница снялась в бордовом кожаном мини-платье, дополнив образ кольцами с бриллиантами и наручными часами. Звезда позировала после окрашивания волос и показала макияж с темно-розовой помадой.

В начале августа Кети Топурия в третий раз стала матерью. Знаменитость родила дочь Николь от предпринимателя Льва Деньгова. Для супругов этот ребенок стал вторым, пара также растит трехлетнего Адама.

Певица рассказывала, что познакомилась с будущим мужем благодаря его сыну от первого брака. Леонид после выступления артистки захотел сделать с ней фото, и вместе с отцом мальчик пришел к ней в гримерку. Деньгов взял у Топурии номер телефона, а через некоторое время пригласил ее на свидание. У мужчины также есть дочь Шошана.

Исполнительница от предыдущего брака с бизнесменом Львом Гейхманом растит дочь Оливию. Солистка A'Studio признавалась, что первое время наследница не воспринимала отчима всерьез и игнорировала его замечания, однако мужчине удалось найти подход к ней.

Ранее сообщалось, что ставшая мамой в третий раз Кети Топурия прогулялась с новорожденной дочерью.