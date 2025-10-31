«Время пролетело незаметно»: Татьяна Буланова обратилась к мужу, который моложе нее на 19 лет

Певица Татьяна Буланова трогательно обратилась к мужу в соцсетях. Она опубликовала пост, в котором призналась супругу в любви в шестую годовщину отношений.

Роман Булановой и бизнесмена Валерия Руднева начался шесть лет назад. Артистку не смутила разница в возрасте в 19 лет, и она не только влюбилась в предпринимателя, но и решила построить с ним семью. По словам Татьяны, она еще ни дня не жалела об этом.

«6 лет... Кажется, будто это было вчера. Время пролетело незаметно, но каждая минута, проведенная рядом с тобой, наполнена счастьем. Спасибо тебе за эти невероятные годы, за твою любовь и за то, что ты просто есть в моей жизни. Люблю тебя бесконечно!» - написала Буланова.

Певица также опубликовала фото с молодым мужем. На нем они прижимались друг к другу и улыбались. Валерий на кадре держал руку жены в районе сердца. В комментариях поклонники поздравили пару с годовщиной и пожелали им долгих лет совместной жизни.

Ранее Татьяна Буланова призналась, что ее домогались влиятельные мужчины.