«Время пришло»: Ксения Бородина сделала заявление об уходе из «Дома-2»

Телеведущая Ксения Бородина приняла решение покинуть проект «Дом-2» после 19 лет работы в нем. На телестройке артистка начала строить карьеру и до сих пор оставалась единственной, кто за годы не покинул шоу.

Уже довольно долгое время ходили слухи, что Бородина оставила пост ведущей скандального реалити, так как она давно не появлялась в эфире. Однако подтверждений этому не было. Теперь же официально – Бородина больше не имеет никакого отношения к «Дому-2». Об этом она рассказала лично.

Блогер отметила, что за эти годы проект дал ей многое, и она всегда его будет считать своим домом. Но за эти годы она сильно выросла в профессиональном плане, у нее много другой работы, поэтому ей пришлось распрощаться с телестройкой.

«Да, я ушла. Решение далось очень нелегко. Но я считаю, что время пришло. Я отдала проекту почти 20 лет, и он мне дал очень многое. Я за все благодарна, но мне надо идти дальше. Это был мой второй дом», - поделилась Бородина в социальных сетях.

Напомним, что Ксения вела проект и с Ольгой Бузовой, и Ольгой Орловой, и с Ксенией Собчак. Теперь же в шоу осталась только экс-солистка группы «Блестящие».

Ранее появилась информация, что бизнесмен Курбан Омаров заключил тайный договор с бывшей женой Ксенией Бородиной.