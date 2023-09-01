«Просто кошмар»: известный российский комик слег с отравлением после похода в кафе

Российский комик и телеведущий Илья Соболев рассказал о пищевом отравлении, которое получил после похода в кафе. Мужчина съел пирожное и почувствовал себя очень плохо. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на личный микроблог знаменитости.

Артист вышел на связь с поклонниками и рассказал о случившемся. Он признался, что все произошло еще три дня назад, когда он съел десерт в одном из кафе. По словам юмориста, отравление получил не только он, были еще пострадавшие.

«Все, кто его съел, слегли в такое дичайшее отравление, что просто кошмар», – поделился Илья.

Соболев отметил, что из-за плохого самочувствия ему пришлось отменить все ближайшие планы. Теперь мужчина хочет привлечь заведение к ответственности, но пока не знает как. Илья поинтересовался у подписчиков в соцсетях, что предпринять в такой ситуации.

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