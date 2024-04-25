«Время покажет, на чьей стороне правда»: Пригожин ответил Козыреву* на призывы покаяться россиянам

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что поражен озлобленностью уехавших из России артистов против родной страны и людей, благодаря которым они стали популярными и хорошо заработали.

В частности, Пригожин обратил внимание на высказывание музыкального критика Михаила Козырева* (признан иноагентом на территории РФ) о том, что поддерживающие СВО россияне должны покаяться.

«140 миллионов людей, проживающих в России, не имеют тех возможностей, которые есть у того же Миши Козырева*. Легко говорить и давать задания, находясь вне границ своей страны», - приводит NEWS.ru слова продюсера.

Он также отметил, что «время покажет, на чьей стороне правда» и заверил, что практически все его знакомые выступают за мир. Войну же, по словам Пригожина, поддерживают единицы среди его друзей.

Продюсер отметил, что уехавшие из России деятели культуры разжигают конфликты и агитируют людей к ненависти вместо того, чтобы призывать к миру. При этом Пригожин напомнил, что главная цель артистов - «строить культурные мосты».

«У меня нет ненависти к Козыреву* и тем, кто уехал, это их выбор. И пусть они живут с этим выбором. Вопрос в том, как можно сеять рознь и возбуждать конфликт, вместо того чтобы строить культурные мосты и объединять людей?» — задался вопросом муж певицы Валерии.

Он также выразил мнение, что только глупые люди могут сжигать свое время на конфликты, войны и провокации.

«Неужели им хочется, чтобы наша Родина превратилась в пепел? Пусть Козырев* тогда открыто скажет, что хочет, чтобы мы все заживо сгорели, — заключил Пригожин.

Ранее Иосиф Пригожин объяснил, почему общество раздражают пышные праздники, устраиваемые звездами. В частности, он прокомментировал критику дня рождения Валерии.

*Признан иностранным агентом на территории России