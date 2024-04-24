«Опять не угодили»: Иосиф Пригожин объяснил, почему россияне раскритиковали пышный день рождения Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему общество раздражают пышные праздники, устраиваемые звездами. В частности, он прокомментировал критику дня рождения певицы Валерии в Сети. Супруг артистки заявил: «Мы никого не трогаем».

Его мнение узнал сайт mk.ru.

Пригожин считает, что «можно к любому докопаться по абсолютно любому поводу». Однако нормальные люди, уверен он, должны руководствоваться логикой в поступках. Продюсер отметил, что после теракта к «Крокусе» концерты были перенесены на октябрь, но и тут «опять не угодили».

Он отметил, что в обществе «никому нет дела до добра» и на хорошее не обращают внимание. Пригожин напомнил, что 21 год живет в браке с певицей и воспитывает шестерых детей.

Также он рассказал, что день рождения Валерии «не скрывали», «все было нормально и симпатично». Гостей на праздник выбирал лично Пригожин, а местом празднования стал небольшой ресторан.

На вопрос о подарке Валерии он не ответил. Пригожин также не стал раскрывать, что дарили именитые гости.

«Мы тихо живем, стараемся никого не раздражать и максимально ограничиваем себя во всем», - отметил продюсер.

Ранее Пригожин рассекретил подарок от певца Филиппа Киркорова на 55-летие. Он рассказал, что получил от артистка кроссовки, в которых с удовольствием ходит.