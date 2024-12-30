«Время покажет, хоть 10 детей!»: объявившая о помолвке Ани Лорак готова снова родить

Певица Ани Лорак, которая недавно объявила о помолвке с возлюбленным, рассказала о своих мечтах. На премии HELLO в рамках «ШБ-шоу» с продюсером Георгием Иващенко артистка призналась, что хотела бы дом у моря, и высказалась о будущих детях. Об этом пишет StarHit.

По словам Ани Лорак, она мечтает жить в своем доме на берегу моря и иметь огромную гардеробную. При этом певица призналась, что чувствует себя счастливым человеком, поскольку рядом ее близкие и любимый человек.

«Я бы хотела дом на берегу моря, шикарный гардероб с последней коллекцией, я же девочка! Хотела бы пятерки у своей дочери, чтобы она хорошо закончила четверть. <…> Каждая девочка желает счастья и любви. Но счастье у каждого разное. Я думаю, что каждый человек любит, когда рядом близкие и родные. Я счастлива, что моя жизнь — полная чаша!» — поделилась Ани Лорак.

Кроме того, знаменитость порассуждала и о будущих совместных детях с женихом, инструктором по йоге Исааком Виджраку. Ани Лорак планирует сыграть свадьбу с избранником на берегу моря в 2025 году. Артистка не стала скрывать, что хотела бы родить снова.

«Время покажет, хоть 10 детей, конечно!» — заявила певица.

Напомним, Ани Лорак уже состояла в браке. В 2009 году певица вышла замуж за бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, однако пара рассталась через 10 лет из-за измен предпринимателя. У экс-супругов есть 13-летняя дочь София. Со своим нынешним возлюбленным артистка познакомилась на Ибице, Исаак Виджраку помог ей прийти в себя после развода. В январе 2024 года пара впервые вышла в свет вместе, а в день рождения знаменитости избранник сделал ей предложение руки и сердца. Знаменитость призналась, что сейчас у нее в жизни «праздник», и после всех пережитых невзгод называет себя «счастливой женщиной».

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак раскрыла секрет прочных отношений с женихом.