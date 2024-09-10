«Время озлобленное»: Кристина Орбакайте ответила на хейт в соцсетях

Певица Кристина Орбакайте рассказала, как реагирует на хейтеров в соцсетях. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале RTVI US.

Дочь Аллы Пугачевой впервые за долгое время дала большое интервью во время тура по Америке. Певица рассказала российским журналистам в США о новой концертной программе, последних выступлениях в России и хейтерах, которые периодически атакуют ее в соцсетях.

По словам Орбакайте, ей повезло, что на заре ее карьеры соцсетей не существовало.

«Когда я заявила о себе как певица, то, конечно же, столкнулась с критикой, с непониманием, с пародиями и т. д. Я это совершенно не замечала, мне это было неранимо, потому что я знала, чего я хочу, куда я иду и что мне это интересно», — рассказала она.

Впрочем, сейчас в официальных аккаунтах знаменитости периодически попадаются агрессивные комментаторы. Орбакайте объяснила, что не обращает внимание на критику.

«Я игнорирую. Я не люблю перепалки. Ну, в крайнем случае у меня, бывает, накопится что-то, я раз в несколько лет что-то выскажу. Ну, куда от них? Никуда не денешься, такое время, очень озлобленное и вседозволенное», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Орбакайте раскрыла мечту уехавшей Аллы Пугачевой.