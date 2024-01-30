«Время охоты на ведьм»: Гордон обвинила россиян в неприязни к звездам

Телеведущая Катя Гордон заявила, что россияне начали «охоту на ведьм». По ее мнению, люди стали свергать с пьедестала звезд одну за другой, и на это ей стыдно смотреть.

В личном блоге юрист вышла на связь с поклонниками на фоне скандала вокруг ее подруги Леры Кудрявцевой. На протяжении уже нескольких дней она защищает телеведущую от нападок недоброжелателей, однако получается у нее это не особо хорошо. Зрители уже потребовали, чтобы артистку уволили с телеканала НТВ, где она ведет сразу несколько передач.

По мнению Гордон, подобное стало происходить не так давно. Она считает, что россияне просто поняли – их мнение имеет значение, и они могут легко «спустить на землю» любую знаменитость, несмотря на ее популярность и значимость. Такое уже произошло с блогером Настей Ивлеевой, певцами Филиппом Киркоровым и Лолитой Милявской. Теперь пришла очередь Кудрявцевой.

«Началось время охоты на ведьм. Народу показали, что они могут свергать с пьедестала одну звезду за другой. Теперь простые люди, поедая пельмени хотят раскулачить этого, засадить эту и максимально всех наказать. Стыдно», - заявила Катя.

Напомним, что травля Леры началась после того, как она в эфире программы «Привет, Андрей!» вылила стакан воды в лицо многодетной матери. Телеведущая не смогла понять женщину, бросившую малолетних из-за алкогольной зависимости.

Ранее Катя Гордон рассказала, что героиня выпуска шоу за кадром поблагодарила Леру Кудрявцеву.