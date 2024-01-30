«Эта женщина потом подходила к Лере»: в скандале с униженной Кудрявцевой матерью появились новые детали

Телеведущая Катя Гордон призналась, что многодетная мать, которую ее подруга Лера Кудрявцева облила водой в программе «Привет, Андрей!», поблагодарила ее за кадром за «отрезвление». По словам приятельницы звезды «Секрета на миллион» очень многое не показали в эфире, но на самом деле женщина не злится из-за случившегося.

Недавно вышел выпуск шоу журналиста Андрея Малахова, в котором раскрыли историю россиянки, оставившей детей из-за алкогольной зависимости. В студии в тот день находилась Лера Кудрявцева, отказавшаяся поверить слезам женщины и не принявшая ее оправдания. Телеведущая, не справившись с эмоциями выплеснула воду в лицо героини, после чего разгорелся большой скандал. Однако, как утверждает подруга Леры, она не сделала ничего плохого, да и сама многодетная мать осталась артистке благодарна.

Катя Гордон рассказала, что зрители не увидели всего, так как многое осталось за кадром. Так, униженная женщина после съемок подходила к Кудрявцевой, а об этом даже никто не знает.

«Эта женщина потом подходила к Лере. И как вы думаете зачем? Она сказала: «Спасибо, что отрезвили меня. Я ехала за похвалой, за славой». Так что биологическая мать ей благодарна даже», - заявила Гордон в беседе с Woman.ru.

Ранее зрители потребовали уволить Кудрявцеву с НТВ на фоне скандала, разгоревшегося в программе Андрея Малахова.