«Время новой главы»: актрису Анну Старшенбаум заподозрили в планах покинуть Россию
© Starface.ru
Подписчики актрисы Анны Старшенбаум считают, что звезда собралась эмигрировать из России. На такие мысли поклонников артистки подтолкнул ее последний пост в соцсети.
В своем личном блоге знаменитость намекнула на новую главу в ее жизни.
«В моей жизни подходит время новой главы...В связи с чем такой вопрос: если кто-то из вас давно живет в Германии — поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Спасибо», — написала Анна.
Однако подробности своих планов актриса раскрывать не стала.
В 2025 году Анна Старшенбаум перебралась с семьей в Краснодарский край. Кинозвезда замужем за бизнесменом Даниилом Наумовым. У пары один общий ребенок, сын по имени Эрик, который родился в феврале 2024 году.
У Анны также есть 13-летний наследник от предыдущего брака с актером Алексеем Бардуковым.
Ранее мы писали о том, что старший сын актрисы Анны Старшенбаум Иван прилетел к ней в Сочи, где знаменитость проживает с мужем и младшим ребенком.