«Время новой главы»: актрису Анну Старшенбаум заподозрили в планах покинуть Россию

Подписчики актрисы Анны Старшенбаум считают, что звезда собралась эмигрировать из России. На такие мысли поклонников артистки подтолкнул ее последний пост в соцсети.

В своем личном блоге знаменитость намекнула на новую главу в ее жизни.

«В моей жизни подходит время новой главы...В связи с чем такой вопрос: если кто-то из вас давно живет в Германии — поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Спасибо», — написала Анна.

Однако подробности своих планов актриса раскрывать не стала.

В 2025 году Анна Старшенбаум перебралась с семьей в Краснодарский край. Кинозвезда замужем за бизнесменом Даниилом Наумовым. У пары один общий ребенок, сын по имени Эрик, который родился в феврале 2024 году.

У Анны также есть 13-летний наследник от предыдущего брака с актером Алексеем Бардуковым.

Ранее мы писали о том, что старший сын актрисы Анны Старшенбаум Иван прилетел к ней в Сочи, где знаменитость проживает с мужем и младшим ребенком.