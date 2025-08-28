Опубликовано 28 августа 2025, 13:431 мин.
Актриса Анна Старшенбаум воссоединилась с 13-летним сыном от Алексея Бардукова
13-летний сын прилетел к актрисе Анне Старшенбаум в Сочи, где она живет с мужем.
© Starface.ru
13-летний сын актрисы Анны Старшенбаум Иван прилетел к ней в Сочи. Там она проживает с мужем и младшим ребенком.
О воссоединении с сыном Анна рассказала в соцсетях.
«Старший прилетел...Наклонился, чтоб обнять», - поделилась актриса.
Иван – сын Старшенбаум от звезды «Диверсанта» Алексея Бардукова. Пара 8 лет состояла в браке, супруги развелись в 2017 году, но продолжают вместе воспитывать ребенка и общаться по-дружески.
В 2022 году стало известно о романе актрисы с бизнесменом Даниилом Наумовым. В 2024-м у них родился сын Эрик.
Ранее сообщалось, что фургон, в котором должна была гримироваться Старшенбаум, провалился в пропасть в Абхазии. В момент происшествия актрисы в нем не было.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева