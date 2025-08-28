Актриса Анна Старшенбаум воссоединилась с 13-летним сыном от Алексея Бардукова

13-летний сын актрисы Анны Старшенбаум Иван прилетел к ней в Сочи. Там она проживает с мужем и младшим ребенком.

О воссоединении с сыном Анна рассказала в соцсетях.

«Старший прилетел...Наклонился, чтоб обнять», - поделилась актриса.

Иван – сын Старшенбаум от звезды «Диверсанта» Алексея Бардукова. Пара 8 лет состояла в браке, супруги развелись в 2017 году, но продолжают вместе воспитывать ребенка и общаться по-дружески.

В 2022 году стало известно о романе актрисы с бизнесменом Даниилом Наумовым. В 2024-м у них родился сын Эрик.

Ранее сообщалось, что фургон, в котором должна была гримироваться Старшенбаум, провалился в пропасть в Абхазии. В момент происшествия актрисы в нем не было.