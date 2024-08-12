«Ее сознание сформировано в кабаке»: раскрыто «барное» прошлое Лаймы Вайкуле

Актер Борис Галкин рассказал о «барном» прошлом певицы Лаймы Вайкуле. Он заявил, что ее сознание формировалось в кабаке, поэтому ее интересуют только деньги.

Популярность к Вайкуле пришла во времена СССР. Она много выступала в России, но после начала СВО стала негативно высказываться о стране, в которой зарабатывала. Сейчас она называет себя «кормилицей» Советского Союза. Однако, как утверждает Борис Галкин, начинала она вовсе не с больших залов, а с баров.

«Варьетешная артистка, барная танцовщица и певица, Она многие годы работала в кабаре „Jūras perle“ в Булдури, это район Юрмалы. Её сознание сформировано в кабаке. „Сik maksa?“ переводится с латышского как „Сколько стоит?“. Ее интересует одно — деньги», — заявил Галкин в беседе с aif.ru.

Актер признался, что хорошо знает Лайму, поэтому не хочет ее обсуждать с журналистами. Он не согласен с ее политической позицией, а также с тем, что она «кормила» СССР. Он назвал эти слова артистки «чушью».

Ранее актер Юрий Назаров высказался о критикующей Россию Лайме Вайкуле.