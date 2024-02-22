«Время непонятное»: звезда «Кадетства» объяснил, почему редко бывает на исторической родине в Греции

Актер с греческими корнями Аристарх Венес, известный по фильму «Кадетство» заявил, что сейчас нечасто бывает на исторической родине. Он объяснил, что наступило «время непонятное». При этом актер поздравляет родных с Днем независимости Греции.

Венес дал интервью сайту WomanHit.ru.

Он рассказал, что дед большой греческой диаспорой уехал в Советский Союз, оттуда попал в Узбекистан. Там он познакомился с бабушкой, а спустя время родился отец Венеса.

На вопрос, часто ли актер бывает на исторической родине, ответил: «Ну, сейчас не особо, потому что, во-первых, время непонятное. Во-вторых, у меня нет возможности кататься — здесь надо много чего делать».

Когда у Венеса получается приехать в Грецию, он посещает Святую гору Афон.

Также артиста спросили, действительно ли он ежегодно отмечает День независимости Греции. На это 34-летний актер сказал: «Ну как, мы друг друга поздравляем и все». Он добавил, что не танцует сертаки и не бьет посуду.

Ранее в том же интервью Венес рассказывал, какими качествами должна обладать его девушка. В числе важных характеристик он отметил женственность, доброту, ранимость. При этом актеру важен характер избранницы – в ней должен быть «стержень».