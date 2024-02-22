«Чтобы как на человека смотрела»: актер Аристарх Венес назвал главные качества в девушке

34-летний актер Аристарх Венес рассказал о качествах, которые ценит в девушках. Ему важно, чтобы избранница была доброй и имела «стержень».

Об этом актер сообщил в интервью изданию WomanHit.ru.

«Какого цвета у нее волосы, мне вообще по барабану. Главное, чтобы по-настоящему, чтобы как на человека смотрела», - заявил Венес, отвечая на вопрос, что прежде всего ценит в девушке.

Говоря о важных качествах, он отметил, что должны присутствовать доброта, природная женственность, нежность, ранимость, трогательность.

«При этом, я очень люблю характер, мне нравится стержень… Это внутри должно быть, мне, как мужчине это нужно», - произнес Венес и добавил, что «сейчас, куда ни посмотри, все такие холодные, важные, серьезные, а чуть-чуть, даже мизинчиком копнул, там вакуум, пустота».

Венес отметил, что готов жениться, если увидит все перечисленные выше качества в избраннице. До свадьбы актер хотел бы некоторое время «половиться», чтобы посмотреть на поведение человека.

Артист не отрицает, что уже очень хочет детей в своем возрасте. Он признался, что те его «обожают».

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