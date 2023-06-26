«Время не щадит»: в Сети обеспокоены состоянием постаревшего Михалкова после тяжелой болезни

В последнее время все внимание публики приковано к Никите Михалкову. Дело в том, что зимой 2023 года режиссера экстренно госпитализировали с пневмонией. После перенесенного недуга внешность 77-летнего мужчины сильно изменилась: Михалков постарел и осунулся. Вот почему теперь деятеля кино едва можно узнать.

В распоряжение сообщества «Новый городовой» попала фотография Никиты Сергеевича с поклонником из Нижнего Новгорода. На снимке режиссер запечатлен в темной кепке, очках, рубашке и белых брюках. Увидев фотографию, пользователи Сети отметили, что мужчина сильно сдал.

«Старенький какой. Время не щадит никого. Самые красивые люди в старости превращаются в обычных дедушек и бабушек, а кажется, что им это не грозит», — высказались подписчики.

Ранее мы писали о том, что 77-летний Никита Михалков на фоне слухов о проблемах с сердцем покинул Москву. Подробности смотрите в этой статье.

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