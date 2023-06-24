Уехал из Москвы: что известно о здоровье Никиты Михалкова

В начале июня в интернет-пространстве ходили слухи, что 77-летний Никита Михалков имеет нарушение сердечного ритма, вследствие чего его экстренно госпитализируют. Его супруга Татьяна Михалкова заявляла, что у ее супруга нет критического состояния здоровья.

Однако правда о самочувствии стала раскрыта после нового фото кинорежиссера. На кадрах Никита Сергеевич позирует с местным жителем на улицах Нижнего Новгорода, пишет «7Дней.ru».

Оказалось, что Михалков представляет Центр театра и кино и спектакль «12» в Нижнем Новгороде.

Что касается здоровья, то на кадрах Никита Сергеевич выглядит вполне здоровым и счастливым. Интернет-пользователи заметили, что режиссер на фото без трости, хотя недавно он без нее не обходился и прихрамывал после двух операций на ноге.

Ранее мы писали, что Никита Михалков рассказал, как наказывать сбежавших артистов.