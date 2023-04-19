Время не пощадило: Мария Шарапова потеряла сексуальность после ухода из тенниса
Поклонники отметили, что Мария Шарапова стала менее сексуальной после ухода из тенниса.
Поклонники бывшей популярной теннисистки Марии Шараповой заметили, что она из сексуальной спортсменки превратилась в модную семейную женщину. Об этом сообщается на сайте Sportbox.ru.
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова три года назад завершила карьеру теннисистки. Сейчас женщина превратилась в домохозяйку. Некоторые поклонники разочарованы, что бывшая спортсменка уже не выглядит так сексуально, как раньше. Кто-то даже подметил, что Мария набрала вес.
Сейчас экс-первую ракетку мира можно увидеть на многих модных показах в Милане, Нью-Йорке. Россиянка стала часто проводить время с мировыми звездами. Недавно она опубликовала фото с актером Дэнни Де Вито во время церемонии вручения премии Breakthrough Prize 2023 в Лос-Анджелесе.
Поклонники знаменитости восхитились ее черным нарядом. Также Шарапова успела развлечься с актрисой Галь Гадот.
А в марте этого года Мария побывала на тусовке со звездой сериала «Белый лотос», с той самой «мамой Стифлера» Дженнифер Куллидж, которую встретила на вечеринке Vanity Fair в честь вручения премии «Оскар». Именно там поклонники подметили, что Шарапова немного набрала вес, оценивая платье бывшей знаменитой спортсменки.
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