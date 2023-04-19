Время не пощадило: Мария Шарапова потеряла сексуальность после ухода из тенниса

Поклонники бывшей популярной теннисистки Марии Шараповой заметили, что она из сексуальной спортсменки превратилась в модную семейную женщину. Об этом сообщается на сайте Sportbox.ru.

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова три года назад завершила карьеру теннисистки. Сейчас женщина превратилась в домохозяйку. Некоторые поклонники разочарованы, что бывшая спортсменка уже не выглядит так сексуально, как раньше. Кто-то даже подметил, что Мария набрала вес.

Сейчас экс-первую ракетку мира можно увидеть на многих модных показах в Милане, Нью-Йорке. Россиянка стала часто проводить время с мировыми звездами. Недавно она опубликовала фото с актером Дэнни Де Вито во время церемонии вручения премии Breakthrough Prize 2023 в Лос-Анджелесе.

Поклонники знаменитости восхитились ее черным нарядом. Также Шарапова успела развлечься с актрисой Галь Гадот.

А в марте этого года Мария побывала на тусовке со звездой сериала «Белый лотос», с той самой «мамой Стифлера» Дженнифер Куллидж, которую встретила на вечеринке Vanity Fair в честь вручения премии «Оскар». Именно там поклонники подметили, что Шарапова немного набрала вес, оценивая платье бывшей знаменитой спортсменки.

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