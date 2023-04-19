Николай Басков раскрыл правду о своих пластических операциях

В последнее время все чаще звезды отечественного шоу-бизнеса начали сознаваться в изменениях во внешности. Своеобразный тренд задал Филипп Киркоров, который не скрывал, что собирается полностью перекроить тело перед днем рождения, и даже показал каждый из этапов. После него рассказывать об увеличении груди, липосакции и других хирургических вмешательствах стали и его коллеги. А недавно высказаться по этому поводу решил и Николай Басков.

46-летнего певца много раз подозревали в пластических операциях. Практически каждый месяц в Сети появляются обсуждения по этому поводу. Однако сам Николай заявил – он ничего в себе не менял. Максимум, на что соглашался артист, так это на косметологические процедуры для поддержания естественной красоты.

«Мне пришлось столкнуться с косметологом. Но — еще раз говорю — не делал пластических операций! Ничего. И по лицу тоже ничего: не удалял комки Биша, и веко я не оперировал. Я пока за естественность!» - рассказал Николай Басков в беседе с Пятым каналом.

В пластических операциях при этом певец не видит ничего плохого и не исключает, что в будущем ему тоже придется лечь под нож хирурга. Как и Киркоров, исполнитель хита «Шарманка» считает, что медийные люди должны сохранять красоту и молодость как можно дольше, так как их лица постоянно мелькают на экране и на сцене.

К слову, одной из самой ярой поклонниц пластической хирургии на отечественной эстраде является Любовь Успенская. Чтобы выглядеть эффектно в 69 лет, она практически полностью изменила всю себя, и ее внешность не раз вызывала восхищение Баскова. А недавно он даже не сдержался и поцеловал коллегу во время выступления.