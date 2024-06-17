«Время начать что-то новое»: Глюк'oZа сделала заявление на фоне скандала с Максимом Фадеевым

Певица Глюк'oZа (Наталья Чистякова-Ионова) спустя пять месяцев после скандала со своим бывшим продюсером Максимом Фадеевым выпустила первый трек. В беседе с The Voice исполнительница хита «Невеста» рассказала о новой песне и творческой жизни после скандала.

Наталья Чистякова-Ионова решила возобновить творческую деятельность после того, как почти полгода назад продюсер Максим Фадеев прекратил с ней сотрудничество. Тогда он заявил, что голос Глюк'oZы не принадлежит артистке, а сама она никогда сама не исполняла песни, и потребовал вернуть ему сценический псевдоним, на что знаменитость ответила отказом.

Несмотря на угрозы Максима Фадеева, Наталья Чистякова-Ионова продолжает выступать на частных мероприятиях под сценическим псевдонимом Глюк'oZа, а 7 июня, в свой день рождения, выпустила новый трек «Просекко». Певица рассказала о композиции и призналась, что после скандала с продюсером зазвучала по-другому.

«Песня „Просекко“ получилась очень позитивной, драйвовой и передает весь летний вайб. Но в то же время привнесла что-то новое в мое звучание», — поделилась Глюк'oZа.

По словам артистки, идея выпустить песню в ее день рождения была «первым, что пришло в голову» ей и ее команде.

«День рождения — это очень правильное время для того, чтобы начать что-то новое. В свой новый личный год с новыми целями», — заявила певица.

Наталья Ионова-Чистякова раскрыла, что песню «Просекко» написал для нее музыкант Фарго, с которым она работала впервые.

«Работа над записью трека проходила очень интересно. С Фарго я работаю впервые. Можно сказать, что я открыла его для себя. <…> Фарго принял мои предпочтения по стилю и направлению, и то, как я себя вижу и чувствую сегодня. Это важно», — призналась артистка.

Ранее сообщалось о том, что продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев высказался о перезапуске проекта Глюк'oZа.