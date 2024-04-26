«Проигрышный ход»: продюсер Бабичев высказался о перезапуске проекта «Глюкоза»

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев поделился мнением о перезапуске проекта «Глюкоза». Его слова приводит сайт «Страсти».

Как признался продюсер, текущая геополитическая ситуация заставляет многих российских продюсеров и артистов кардинально менять вектор в творчестве, создавая патриотические песни. При этом «Глюкоза», по словам Бабичева, запомнилась массовому слушателю благодаря совсем другой музыке.

«Я понимаю, что у нас сейчас курс на патриотизм, на поддержку СВО, и чуть ли не каждый второй артист пытается записать какую-то песню в поддержку или участвует в патриотических акциях. Но одно дело, когда тот же самый Фадеев запишет две-три лирические композиции, и совсем другое — „Глюкоза“, которая всегда была легким непосредственным проектом. Ее хиты на пике карьеры всегда слушались в позитивном ключе, понятно, для кого это создавалось. Целевая аудитория — дети, тинейджеры. От мультяшного образа до манеры поведения Наташи Ионовой на сцене — все это говорило об аудитории проекта», — заявил музыкальный критик.

Бабичев отметил, что история с перезапуском проекта «Глюкоза» вряд ли обернется успехом, поскольку у него не получится конкурировать с другими патриотическими исполнителями.

«Мне кажется, что это проигрышный ход, когда „Глюкоза“ пытается кому-то дерзить и угрожать, пальчиком грозить Европе, рифмуя это с „опой“. Все это неорганично смотрится, на мой взгляд. Все-таки не каждый артист может транслировать какие-то определенные серьезные месседжи. „Глюкоза“ точно не тот вариант. Если все так и продолжится, то, честно говоря, я не вижу никакой конкуренции SHAMAN, это разнополярная история, которая, не думаю, что увенчается каким-то успехом», — заключил он.

О том, каким был путь Натальи Ионовой к славе, почему ее тандем с именитым продюсером дал трещину и увенчается ли успехом перезапуск культового проекта, — читайте здесь.