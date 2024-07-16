«Время летит быстро»: ставшая мамой в пятый раз Глафира Тарханова рассказала о съемках в новом проекте

18 июня актриса Глафира Тарханова стала мамой в пятый раз — у нее родилась долгожданная дочь Лукерья. Уже на 10-й день после родов звезда сериала «Громовы» отправилась на гастроли, а теперь приступила к съемкам в новом проекте. В личном блоге артистка поделилась подробностями рабочего процесса.

После рождения дочери Глафира Тарханова не стала отказываться от работы и отправилась на гастроли вместе с ребенком. Недавно актриса начала работу над съемками второй части фильма «Баба Яга спасает мир» (2023), в котором она исполняет роль Марьи Искусницы. Знаменитость опубликовала в соцсети кадры с процессом преображения в свою героиню и рассказала о съемках.

«Снимаем продолжение… Баба Яга спасает Новый год! Готовь сани летом, а телегу — зимой. У меня на работе Новый год. А время летит быстро, не успеем оглянуться, а уже надо будет подарки к 1 января покупать. Половина лета пройдена!» — поделилась Глафира Тарханова.

Недавно артистка столкнулась с критикой из-за раннего выхода из декрета. Глафира Тарханова заявляла, что ее новорожденная дочь находится с ней во время съемок.

Напомним, Глафира Тарханова состоит в браке с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым с 2005 года. У супругов четверо сыновей — 16-летний Корней, 13-летний Ермолай, 11-летний Гордей и 6-летний Никифор, а недавно родилась дочь Лукерья.

Ранее сообщалось о том, что певица и актриса Женя Малахова стала мамой во второй раз.