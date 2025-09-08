«Временный вариант для Товстика?»: Полине Дибровой пророчат расставание с женатым любовником

Супруге Дмитрия Диброва пророчат разрыв с женатым любовником, которого она увела из семьи с шестью детьми. Пользователи Сети уверены, что Полина Диброва является «временным вариантом» для Романа Товстика, и вскоре ее ждет бумеранг.

После громкой истории с изменой мужу Полина Диброва активно делится в соцсетях свежими кадрами, демонстрируя счастливую жизнь. Однако многие подписчики модели отметили, что, судя по новым фото и видео, та «заметно сдала» и в скором времени может повторить судьбу своей «соперницы». Многие уверены, что Роман Товстик не остановится на достигнутом и найдет другую девушку.

«Сдала… Временный вариант для Товстика?», «Тонна косметики, но, если умыть, то молодая окажется не такой уж и молодой», «Карма, бумеранг и прочее – это наверняка то, с чем Полине придется столкнуться в ближайшем будущем», «Фигура просто улет, а вот личико уже морщинками покрылось, не исключено, что Рома к молодой в итоге уйдет», - пишут в Сети.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы готовятся к разводу из-за измены модели. Предполагаемый любовник 36-летней супруги шоумена Роман Товстик является другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но жена 65-летнего телеведущего уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». Однако 7 августа адвокаты подтвердили развод Дибровых.

Ранее жена Романа Товстика заявила, что муж изменял ей не только с Полиной Дибровой: «Она мне позвонила и сказала: «Я живу с твоим мужем на Рублевке. Он от тебя сегодня уйдет»».