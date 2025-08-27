Не только Диброва: жена Романа Товстика рассказала о его любовницах

Елена Товстик сообщила, что муж изменял ей не только с Полиной Дибровой. Об этом стало известно в эфире шоу «Малахов».

Елена Товстик дала интервью Андрею Малахову, во время которого рассказала про громкий развод с Романом. По словам Елены, Полина — не единственная, с кем он ей изменял. Как выяснилось, после рождения старшей дочки Елене позвонила любовница мужа и рассказала про их связь. Они жили вместе на Рублевке.

«Она мне позвонила и сказала: «Я живу с твоим мужем на Рублевке, он мне подарил такое же кольцо, как у тебя. Он от тебя сегодня уйдет»», — рассказала Елена.

По словам Елены, после общения с любовницей у нее случился припадок. Ее состояние было настолько тяжелым, что потребовалась госпитализация.

«У меня случился припадок и тряска, я была еще с кормящим ребенком. А он приехал и сразу вызвал психушку. Мне поставили 10 уколов, язык заплетался, не могла ничего сказать и меня увезли на скорой», — заявила Товстик.

Несмотря на предательство, Елена до сих пор испытывает чувства к Роману и готова решить вопросы мирным путем.

