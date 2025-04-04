«Времена непростые»: Никас Сафронов рассказал о своих ежемесячных тратах

Никас Сафронов заявил, что тратит по 3 млн рублей в месяц и питается гречкой. Об этом сообщает Ura.ru.

Художник Никас Сафронов заявляет, что в последнее время жизнь для него стала слишком дорогой — в какие-то момент ему приходится брать деньги из накоплений.

«В основном все, что приходит, трачу. Конечно, у меня имеется определенная подушка безопасности, но я ее создал давно. В последнее время мне приходится оттуда что-то забирать, так как времена непростые и жизнь сегодня дорогая», — заявил он.

При этом расходы у Сафронова тоже приличные — он помогает трем братьям, сестре и иногда детям. К тому же, на Сафронова работают сотрудники, которым нужно платить зарплату.

«Немаленькие коммунальные расходы: у меня большая квартира в центре города и еще я полностью оплачиваю жилищно-коммунальные расходы своим братьям. Но точную сумму не знаю: платежками за коммуналку занимается моя помощница», — жалуется художник.

Сафронов также выплачивает повышенные стипендии талантливым студентам. Учитывая все траты, в месяц выходит круглая сумма.

«В среднем я трачу в месяц от трех и более миллионов рублей. Для простого человека, конечно, сумма огромная. Для меня это — постоянные траты. На себя я трачу немного. В известных брендах не хожу, в дорогих ресторанах не питаюсь. Моя любимая еда — гречневая каша с молоком, пельмени и жареная картошка», — объясняет он.

Ранее мы писали о том, что художник Никас Сафронов продал картину арабскому музею за 500 тысяч долларов.