Художник Никас Сафронов продал картину арабскому музею за 500 тысяч долларов

Известный российский художник Никас Сафронов рассказал, что продал одну из своих картин музею в арабской стране. Об этом пишет aif.ru.

У живописца приобрели работу «Улыбка вечной карусели», которая отсылает к картине «Джоконда» Леонардо да Винчи. Ее стоимость составила 500 тысяч долларов (почти 43 млн рублей). Сафронов уточнил, что большая часть дохода от продажи уйдет на благотворительность.

В настоящий момент творение художника можно увидеть на выставке Сафронова на факультете Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ. Уточняется, что там представлена копия картины, а оригинал готовится к передаче покупателю.

Ранее Никас Сафронов раскрыл состояние 88-летнего Папы Римского на их встрече. По словам художника, состояние 88-летнего понтифика было тяжелым, но ему все-таки удалось провести встречу.