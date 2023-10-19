«Вредит себе»: Ольга Шукшина недовольна ставшей качком племянницей

Ольга Шукшина считает, что ее племянница Анна только вредит себе, занимаясь спортом. Девушка уже долгое время регулярно ходит в тренажерный зал.

«Ну как это – девчонка стала накачивать мышцы? Какой-то такой уход от реальности, на мой взгляд», – высказалась актриса в эфире шоу «Жизнь и судьба».

При этом сама дочка Марии Шукшиной полностью довольна своим подкаченным телом. Анна следит за питанием и вот уже несколько лет как занимается спортом. Однако окружение девушки реагирует на это довольно неоднозначно, включая ее родственников.

«Она делает очень странные поступки. В первую очередь Аня вредит сама себе», – заявила Ольга Шукшина.

Племянница звезды кино нередко публикует в соцсетях результаты своих тренировок. К тому же Анна недавно попробовала себя в роли актрисы. Девушку пригласили сняться в новом сезоне сериала «Балабол».

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