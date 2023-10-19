Компании «Валентин Юдашкин» больше нет: дочь модельера заговорила об аресте счетов

Дочь Валентина Юдашкина прокомментировала слухи о долгах у Дома моды. В свежем интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» Галина заявила, что счета компании не арестованы.

«Нет никакой компании. Она не работала уже очень много лет. По-моему, около 20 лет», – пояснила дочь известного модельера.

К тому же организация больше не называется «Валентин Юдашкин». А если бы счета Галины действительно были арестованы, то она не смогла бы уехать из страны. При этом, как только в Сети начали зарождаться слухи о долгах у Дома моды, девушка отправилась в Дубай.

Звездная наследница утверждает, что с компанией сейчас все хорошо.

«У нас и не было никаких проблем», – заключила Галина Юдашкина.

Напомним, в мае этого года в СМИ появилась информация, что счета Модного Дома Юдашкина арестовали из-за неуплаты налогов на сумму, равную 118 миллионам рублей. Но через некоторое время Федеральная налоговая служба опровергла это.

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