Вражда в Сети перешла на улицы: рэпер Obladaet настиг OG Buda в Петербурге и причинил ему физическую боль

Вражда между рэперами Obladaet (Назар Вотяков) и OG Buda (Григорий Ляхов) приняла вид уличной войны. Теперь артисты выясняют отношения не только в Сети, но и в реальности. Так, Obladaet совершил дерзкое нападение на оппонента, застав того врасплох, передает Life.ru.

Конфликт произошел на дороге в Санкт-Петербурге и попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как машина с Ляховым остановилась на проезжей части. За ней остановился другой автомобиль, в котором сидел Вотяков. Когда OG Buda покинул машину, то Obladaet стремительно последовал за ним. Он набросился на оппонента со спины и ударил его.

В этот момент охранник пострадавшего рэпера заметил неладное и вступился за босса. Через некоторое время после нападения Назар написал в Сети, что ждет следующей встречи с Григорием, чтобы вновь преподать ему урок.

Ранее пять человек напали на рэпера, выступающего под псевдонимом Кишлак, в Омске. Они сорвали выступление артиста.