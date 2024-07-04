Пятеро мужчин с перцовками избили рэпера Кишлака и сорвали его концерт в Омске

Пять человек напали на рэпера, выступающего под псевдонимом Кишлак, в Омске. Музыкант должен был выступить с концертом в местном баре 4 июля, но мероприятие не состоится. Подробности сообщаются в Telegram-канале Mash.

По данным источника, мужчины вооружились перцовыми баллончиками и атаковали артиста. Очевидцы утверждают, что избили организаторов, персонал и даже фанатов парня.

Все произошло перед выступлением, когда людей запускали внутрь клуба. Туда же ворвались пятеро мужчин и начали размахивать кулаками. Они прорвались в гримерку, где находился Максим Фисенко (настоящее имя рэпера Кишлака). Избиение продолжалось под крики, что выступления не будет.

Отмечается, что артист обращался в больницы, где пытается снять побои и ожоги. Он намерен также «сдать» обидчиков правоохранителям.

Ранее мы писали о том, что певица Ольга Бузова нашла площадку для выступлений в любимых нарядах после скандала с кожаным боди. В августе звезда хочет дать концерт в питейном заведении, куда не пускают детей. Мероприятие пройдет в закрытом формате, а билеты продают по пять тысяч рублей.