Вражда и невзгоды: новый избранник Ани Лорак показал фото с ней и сделал тревожное заявление

Ани Лорак никогда не вела активный диалог с публикой, но при этом она остается самой обсуждаемой персоной в нашей стране. Сейчас, когда идет массовая отмена ее концертов, кажется, что только в личной жизни артистки началось все налаживаться. Напомним, несколько лет назад знаменитость развелась с турецким бизнесменом из-за его многочисленных измен. Спустя годы Лорак смогла вновь довериться мужчине и обрела счастье с инструктором по йоге. Недавно Исаак вышел на связь и поделился новым снимком с ней.

Сейчас знаменитости находятся на отдыхе в ОАЭ и прекрасно проводят время вместе. Молодые люди решили запечатлеть себя на фоне вечернего Дубая. На кадре мужчина нежно обнимает Ани за талию и смотрит на нее с большой теплотой. При этом Исаак решил необычным способом подписать снимок и внезапно заговорил о враждебности мира.

«Над невзгодами. На высоте мир выглядит красивее и менее враждебным рядом с тобой. За нас и нашу любовь», — цитирует Газета.Ru инструктора по йоге.

Видимо, подобным высказыванием мужчина хотел намекнуть на многих критиков их пары, которые считают, что Лорак не по пути с Исааком.

Однако нашлись и те пользователи Сети, которые с восторгом отреагировали на новость о романе между знаменитостями и отметили: Ани стала выглядеть гораздо счастливее рядом с новым избранником.

«Берегите друг друга. Спасибо за эти счастливые глаза Ани», — написали фолловеры.

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