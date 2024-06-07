Вратарю сборной РФ по футболу Сафонову запретили выезд из страны из-за 60 млн долга

Вратарю спорной России по футболу Матвею Сафонову запретили выезжать из страны из-за долга в размере 60 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, ограничение на перемещения за пределами РФ было принято 6 июня из-за того, что после развода с бывшей женой в 2023 году он не платил алименты. По решению суда, он должен был перечислять четверть доходов ежемесячно, но не делал этого. Изначально долг был 14 миллионов, но сейчас увеличился до 60 миллионов рублей.

Напомним, что в планах у Сафонова переход во французский ПСЖ. Однако теперь это оказалось под угрозой. Baza сообщает, что сейчас вратарь находится за пределами страны – в Минске, где должен отыграть матч. Сможет ли он оттуда уехать в другую страну – неизвестно. В случае возвращения в Россию, покинуть Родину он не сможет до снятия запрета.

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