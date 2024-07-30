Вратарь «ПСЖ» Сафонов обвинил экс-жену в автоподставе

Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов, перешедший туда из России, обвинил бывшую жену в автоподставе. Он заявил, что женщина забрала его автомобиль во время развода и парковалась неправильно, чтобы заработать штрафы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, спортсмен говорит о своей машине марки Mercedes-Benz. Он рассказал о том, что его бывшая супруга за рулем авто получила штрафы и хотела повесить их на него. Он оплатил часть из них, на общую сумму 10 тысяч рублей, но остался еще один, который выписали на днях. Необходимо заплатить всего 3 тыс. рублей, но Сафонов не хочет этого делать из «принципа». Он пожаловался на женщину краснодарскому судье.

Напомним, что ранее футболист попал в скандал из-за алиментов. СМИ отмечают, что мужчина должен экс-супруге 60 миллионов рублей, но платить не хочет. Он намерен с помощью суда снизить сумму до 300 тысяч рублей.

Спортсмен считает, что все деньги бывшая супруга тратит не на ребенка, а на себя. Теперь она должна предоставить чеки, чтобы доказать, что это не так.

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