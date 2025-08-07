Вратарь медийного клуба «Амкал», блогер Валентин Петухов задолжал налоговой 2,5 млн рублей

Новый вратарь медийного футбольного клуба «Амкал» Валентин Петухов задолжал Федеральной налоговой службе 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте. ФНС выставила голкиперу счет.

Стало известно, что у блогера, обзорщика гаджетов, Валентина Петухова есть свое ИП, через которое он оформляет продажу рекламы. Также он является учредителем компании «Царские аксессуары».

Медийный клуб «Амкал», позиционирующий себя как футбольная команда блогеров, впервые вышел на поле в 2022 году и уже успел выступить на Кубке России.

В стартовом раунде Кубка России сезона-2025/26 «Амкал», представляющий Медиалигу, оказался сильнее обнинского клуба профессионалов «Кванта», выиграв матч со счетом 3:1.

Ранее мы писали о том, что адвокат Сергей Жорин прокомментировал новую возможную задолженность перед налоговой двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. По его словам, информация могла появиться вследствие технической ошибки.