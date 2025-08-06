Адвокат Жорин объяснил технической ошибкой долги уехавшей из России Исинбаевой

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал новую возможную задолженность перед ФНС двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. По его словам, информация могла появиться вследствие технической ошибки.

Как пояснил Сергей Викторович, при оплате налогов деньги не зачисляются на счета моментально. Бывают ситуации, когда гражданин погасил задолженность, но она еще какое-то время за ним числится.

«Второй вариант — действительно возникла задолженность и заблокировали счета. Здесь нет ничего страшного. Неуплата налогов и уклонение от уплаты налогов — это разные вещи», - сказал Жорин в беседе с NEWS.ru.

По словам адвоката, неуплата налогов влечет их взыскание, а уклонение является уголовным преступлением.

«Вряд ли последуют какие-то санкции. Если налогоплательщик не докажет, что оплатил налоги и это была техническая ошибка, тогда будут взыскиваться штрафы, пени», — заключил Жорин.

Напомним, в 2023 году Исинбаева с семьей переехала в Испанию на остров Тенерифе на Канарах. У нее в собственности оказались пентхаус и две виллы. Позднее Исинбаева назвала себя «человеком мира».

Ранее сообщалось, что Исинбаева задолжала ФНС 283 тысячи рублей, поэтому спортсменке ограничили доступ к банковским счетам.