«Вранье»: Кудрявцева вышла из себя после сообщений в СМИ о ее муже

В СМИ появилась информация о том, что муж Леры Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров устроил потоп в ее квартире в состоянии алкогольного опьянения. Это якобы стало причиной развода пары. Но телеведущая опровергла данную информацию.

Кудрявцева отметила, что СМИ лучше бы писали о детях, стариках, политике или Анастасии Волочковой. «А потом мне говорят: „Ну как же некрасиво ругаться“. А, да? А писать ложь и клевету?», — возмутилась телеведущая в своем Telegram-канале.

Недавно телеведущая публично заявила о том, что ушла от молодого мужа-хоккеиста. По ее словам, произошло это из-за его алкогольной зависимости. Эта новость стала шоком не только для поклонников Леры, но и для ее друзей, так как все это время она транслировала в Сети семейную идиллию и даже не заговаривала о проблемах.

Брак Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова продлился 11 лет. В 2018 году у пары родилась дочь Мария. Телеведущая неоднократно призналась, что, несмотря на разницу в возрасте, она чувствует себя моложе экс-супруга, который всегда сидит дома.

Напомним, у телеведущей заметно повысились гонорары после расставания с мужем. Подробности читайте в этой статье.